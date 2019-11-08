مايكل بلومبرغ يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

أكد مستشار الملياردير الأميركي ​مايكل بلومبرغ​، هوارد وولفسون أن "الأخير قد ينضم إلى سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

ولفت وولفسون الى أن "بلومبرغ عمدة ​نيويورك​ السابق، ومؤسس الوكالة الإخبارية التي تحمل اسمه، يشعر بالمخاوف من أن المرشحين المحتملين الحاليين عن الحزب الديمقراطي غير قادرين على هزيمة الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​ في ​الانتخابات​ المقررة في تشرين الثاني"، مشددًا على أن "بلومبرغ يرى في ترامب "خطرا غير مسبوق على ​الدولة​ وهناك ضرورة لإنهاء حكم الرئيس الحالي وضمان دحره في الانتخابات".

وأوضح المستشار أن "مشاركة بلومبرغ المحتملة في السباق الانتخابي ستمنح الديمقراطيين خيارا جديدا يتوقف على تجربته لإدارة أكبر مدينة في البلاد وإنشاء مشاريع كبرى من نقطة الصفر والتعامل مع عدد من أصعب التحديات التي تواجهها ​الولايات المتحدة​".

يذكر أن بلومبرغ يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أغنى أثرياء ​العالم​، بثروة تقدر بـ55.5 مليار ​دولار​، بحسب مجلة "فوربس".