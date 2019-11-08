إنقاذ 35 شخصا كانوا عالقين في منجم بعد وقوع انفجار فيه شرقي ألمانيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بوقوع ​انفجار​ في أحد ​مناجم​ البلاد، ما أدى لحصار 30 شخصا في منطقة آمنة من المنجم.

وأكدت أن الأشخاص العالقين موجودون في منطقة آمنة من المنجم الواقع في بلدة توتشنتال التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة ​برلين​.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شخصين اثنين أصيبا في الانفجار، فيما تجري حاليا عملية إنقاذ العالقين.