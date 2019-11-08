إنقاذ 35 شخصا كانوا عالقين في منجم بعد وقوع انفجار فيه شرقي ألمانيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بوقوع انفجار في أحد مناجم البلاد، ما أدى لحصار 30 شخصا في منطقة آمنة من المنجم.
وأكدت أن الأشخاص العالقين موجودون في منطقة آمنة من المنجم الواقع في بلدة توتشنتال التي تبعد 150 كيلومترا عن العاصمة برلين.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن شخصين اثنين أصيبا في الانفجار، فيما تجري حاليا عملية إنقاذ العالقين.
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