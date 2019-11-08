أّكّد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أنه يكن "كل الاحترام للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ جراء مبادراته بخصوص ​سوريا​". وذكر مكتب الموارد البشرية التابع للرئاسة التركية، في بيان، أن "رئيس المكتب سالم أطاي التقى مع مون على هامش مشاركته في ​المنتدى العالمي​ للموارد البشرية بنسخته الرابع عشرة في عاصمة ​كوريا الجنوبية​ سيول يومي 6 – 7 تشرين الثاني الحالي، وتطرقا إلى التطورات التي شهدتها ​تركيا​ في مجال تنمية الموارد البشرية إلى جانب سياساتها الفعالة على الساحة الدولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بان كي مون: أكن الاحترام لأردوغان بسبب مبادراته في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.