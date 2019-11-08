القضاء الأميركي يغرم ترامب لاستغلاله جمعيته الخيرية لأغراض سياسية

غرّمت المحكمة العليا لولاية ​نيويورك​ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بمبلغ مليوني ​دولار​ في إطار اتفاق ودي، بسبب استخدامه جمعيته الخيرية لأغراض سياسية.

وحكمت القاضية ساليان سكاربولا على ترامب بدفع مليوني دولار كتسوية للدعوى المدنية التي قدمتها ضدّه القاضية الديموقراطية ليتيسيا جيمس، والتي تشير إلى أن ترامب يعترف بنفسه أنه استخدم أموال جمعيته بشكل غير مناسب"، ونص القرار على أن ترامب تعهد بعدم تكرار السلوك نفسه.

بدوره، دان ترامب سلوك المدعية، قائلاً "تقوم مدعية نيويورك بتشويه هذا الإتفاق عمداً لتحقيق غايات سياسية"، وأشار إلى أن "كل قرش من 19 مليون دولار جمعتها جمعيته الخيرية ذهبت إلى مئات من القضايا الخيرية بدون أي نفقات تقريباً".

ونفى ترامب التهم الموجهة ضده، معتبراً أن كل ما وجده المتهِمين هو "تبرعات خيرية فعلية وبعض الانتهاكات التقنية الصغيرة مثل عدم الاحتفاظ ببعض التقارير التفصيلية".