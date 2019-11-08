نحاس عن كلامه في الفيديو المتداول له: التعبير لم يكن موفقاً نعتذر عنه

رد الوزير السابق شربل نحاس، في مؤتمر صحافي على الكلام الذي صدر عنه في فيديوتم تداوله يوم أمس، مؤكدا "أننا في حركة "مواطنون ومواطنات"نعتذر عن اختيارنا لتعابير وصيغ غير موفقة"، مشيرا الى أن "الكلام عن الشكل والثياب المقصود منه أن مظاهر الناس تدل على إنقسام المجتمع ليس فقط لدى الشيعة بل لدى الجميع، وليس المقصود ثياب الفقراء أو ​الاغنياء​ ونعتذر عن التعبير الذي لم يكن موفقا".

ولفت الى أن "المقاومين الذين حرروا الأرض عام 2000 وصدوا العدوان عام 2006 هو لبنانيين وحققوا انجازا عجزت عنه الجيوش العربية، ونقول للجميع أن تاريخنا مشترك وهمنا مشترك ومصيرنا مشترك"، مشددا على أن "شعارنا ال​سياسة​ مسؤولية وهذا ليس كلام فقط، والمسؤولية اقتضت اليوم أن نقدم اعتذارا".