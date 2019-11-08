أكدت وزير الطاقة ندى بستاني في حديث تلفزيوني أن "مطالب الحراك هي مطالبنا ومكافحة الفساد من اساس مطالبنا كما قال الرئيس ميشال عون".
ولفتت إلى ان "نقابتا موزعي المحروقات ومحطات البنزين طالبتا برفع أسعار المحروقات وأبلغناهم أن هذا الامر مرفوض"، مشددة على ان "لا رفع لأسعار المحروقات".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بتساني: لا رفع لأسعار المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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