ندى بتساني: لا رفع لأسعار المحروقات 

أكدت وزير ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني أن "مطالب الحراك هي مطالبنا و​مكافحة الفساد​ من اساس مطالبنا كما قال ​الرئيس ميشال عون​".

ولفتت إلى ان "نقابتا موزعي المحروقات ومحطات ​البنزين​ طالبتا برفع ​أسعار المحروقات​ وأبلغناهم أن هذا الامر مرفوض"، مشددة على ان "لا رفع لأسعار المحروقات".