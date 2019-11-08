الرئيس عون: الحكومة العتيدة ستعمل على تطبيق الورقة الاقتصادية للحكومة المستقيلة

أبلغ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في ​لبنان​ السفير ​رالف طراف​ الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، استغراب لبنان لمضمون البيان المشترك الذي صدر في 9 تشرين الأول الماضي عن لجنتي الشؤون الخارجية والميزانية في البرلمان الاوروبي، والذي تناول وضع ​النازحين​ السوريين، وجاء فيه "ضرورة تأمين قدرتهم على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل بطريقة متماسكة مع المجتمعات المضيفة".

واعتبر الرئيس عون أن "هذا الموقف يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في اكثر من 90 في المئة من الاراضي السورية، وانحسرت المواجهات المسلحة في منطقة محدودة جدًا".

وأكد أن "عملية عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 الف نازح لم ترد أي شكوى منهم عن ضغوط تعرضوا لها بعد عودتهم"، لافتًا الى أن "​مجلس النواب​ سوف يباشر درس مشاريع قوانين اصلاحية أحيلت اليه، وتتناول خصوصاً مسألة مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي والتهرب الضريبي الذي حصل منذ اكثر من 20 سنة"، مشددًا على أن "​الحكومة​ العتيدة سوف تعمل على تطبيق مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة المستقيلة".

وكان السفير طراف قد نقل الى الرئيس عون اهتمام دول الاتحاد الاوروبي بالتطورات الاخيرة وحصرها على ان يتمكن لبنان من الخروج من الازمة التي يمر بها راهناً.

