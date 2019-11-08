دفاع روسيا: انطلاق دورية مشتركة ثالثة مع حرس الحدود التركي قرب القامشلي السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ انطلاق دورية مشتركة ثالثة للشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التركي على بضع عشرات الكيلومترات عن ​مدينة القامشلي​ السورية.

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