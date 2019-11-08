هارون: سنتوقف عن استقبال المرضى الجمعة المقبل إلا الحالات الطارئة كوقفة تحذيرية

أعلن نقيب أصحاب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​، في ​مؤتمر​ صحفي حول واقع القطاع الحصي والاستشفائي، عن "أننا مقبلون على كارثة صحية كبيرة لأن المستشفيات غير قادرة على تسديد مستحقات مستوردي ​الأدوية​ والمسلتزمات الطبية وبالتالي لن تعود قادرة على تقديم العلاجات للمرضى".

وكشف هارون عن أن "المخزون الحالي للأدوية لا يكفي لأكثر من شهر واحد وخطوة الاستيراد تتطلب ثلاثة أشهر"، مشددًا على "أننا قد نرى مرضى يموتون في المستشفى لذلك نناشد المسؤولين العمل فورًا على الطلب من ​المصارف​ تسهيل عملية تحويل الأموال ب​الدولار​ الأميركي لشراء المسلتزمات الطبية وتأمينها للمستشفيات وإلا المستفيات ستقوم بتحرك تحذيري مع الأطباء يوم الجمعة 15 تشرين الثاني بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء مرضى غسيل الكلى ومرضى ​السرطان​".

وأوضح أن "الموقف لا علاقة له ب​الأزمة​ الساسية الحالية التي تتخبط بها البلاد إنما تستكمل ​الاتصالات​ التي أجريناها منذ أشهر مع المعنيين".