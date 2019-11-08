أعلن نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، في مؤتمر صحفي حول واقع القطاع الحصي والاستشفائي، عن "أننا مقبلون على كارثة صحية كبيرة لأن المستشفيات غير قادرة على تسديد مستحقات مستوردي الأدوية والمسلتزمات الطبية وبالتالي لن تعود قادرة على تقديم العلاجات للمرضى".
وكشف هارون عن أن "المخزون الحالي للأدوية لا يكفي لأكثر من شهر واحد وخطوة الاستيراد تتطلب ثلاثة أشهر"، مشددًا على "أننا قد نرى مرضى يموتون في المستشفى لذلك نناشد المسؤولين العمل فورًا على الطلب من المصارف تسهيل عملية تحويل الأموال بالدولار الأميركي لشراء المسلتزمات الطبية وتأمينها للمستشفيات وإلا المستفيات ستقوم بتحرك تحذيري مع الأطباء يوم الجمعة 15 تشرين الثاني بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء مرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان".
وأوضح أن "الموقف لا علاقة له بالأزمة الساسية الحالية التي تتخبط بها البلاد إنما تستكمل الاتصالات التي أجريناها منذ أشهر مع المعنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: سنتوقف عن استقبال المرضى الجمعة المقبل إلا الحالات الطارئة كوقفة تحذيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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