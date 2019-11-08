باسيل عن الاخبار المقدم ضده: فرصة جديدة لتظهر الحقيقة

علّق وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ عن ​الاخبار​ الذي تقدم به المحامي مروان سلام ضده قائلا: "شكراً لمن قدم إخباراً بحقي امام ​القضاء​ ولو أنّ المحتوى لا اساس له من الصحّة ومستند الى مقال مفبرك كالعادة. قبله صدرت الاتهامات نفسها بالتصريحات والمقالات فادّعيت على اصحابها ولم يقدّموا دليلاً واحداً وربحت امام القضاء. هذه فرصة جديدة لتظهر الحقيقة وتسقط الشائعة وينفضح الافتراء".

وتقدم المحامي مروان سلام بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد الوزير في حكومة تصريف الاعمال والنائب الحالي جبران باسيل بجرم تبديد الاموال العامة، تبييض الاموال، والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

