رئيس اتحاد موظفي المصارف تبلّغ من امين عام جمعية المصارف التعطيل يومي السبت والاثنين

تبلّغ رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج من امين عام ​جمعية المصارف​ سليم صفير التعطيل يومي السبت والاثنين اسوة بالقرار الذي اتخذه رياض سلامة بإقفال مصرف لبنان يومي السبت والاثنين.

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