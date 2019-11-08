طهران أسقطت طائرة مسيرة "لم تحدد هويتها"







اسماء السيد - طهران: أسقط الجيش الإيراني الجمعة طائرة مسيرة لم تحدد هويتها في منطقة ميناء ماشهر الواقع في جنوب غرب إيران على ساحل الخليج، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا). واسقطت الطائرة بمنظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية فوق الأراضي الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء تسنيم القريبة من المحافظين.



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