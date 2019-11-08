شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف دور حروب الإنترنت فى بث الأكاذيب لتدمير الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو يكشف الدور الذى تلعبه حروب الجيل الخامس فى هدم وتخريب الدول، عبر الشائعات والأكاذيب التى تروجها لجان وكتائب جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف التقرير أن هذه الحروب تتخذ الإنترنت سلاحا لها فى ترويج الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة، وهو ما جعل المواطن فريسة لهم، كما أبرز التقرير الدور الذى تقوم به الدولة، فى مواجهة هذه الحروب، بداية من تحذير الرئيس السيسى فى أحد خطاباته من حروب الجيل الرابع والخامس، إلى الدور الذى تقوم به أجهزة الدولة فى التصدى ومجابهة هذه الأكاذيب. Advertisements

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