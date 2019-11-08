شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" يفضح ممارسات شقيقة تميم ضد المعارضين بقطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسرة أمير قطر تميم بن حمد، تهديد المعارضين القطريين، فى محاولة منهم لإجبار المعارضين القطريين على كتم أفواههم ومنع الانتقادات الموجهة إلى تنظيم الحمدين.

فى هذا السياق، ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الشيخة مريم آل ثاني شقيقة تميم بن حمد، شنت هجومًا شرسًا ضد المعارضين، وبخاصة الأجانب منهم، لتواصل سياسة تكميم الأفواه التي اعتاد عليها نظام الحمدين، ودعت كل من يحاول التعبير عن رأيه إلى المغادرة عن البلاد.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن مريم آل ثاني وجهت كلمات قاسية لإحدى الفتيات في الدوحة، بعدما أعربت عن رأيها في منظر الدوحة ونظامها، رغم خروج الفتاة والتأكيد أنها مجرد مزحة، ولكن مريم آل ثاني فتحت عليها النيران بتغريدة شرسة مليئة بالتهديد والوعيد.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى أن هذه التغريدة تأتى تعبيرًا مصغَّرًا لما يشهده القطريون من قمع وتكميم للأفواه وتهديدات صريحة لكل من تخوِّل له نفسه معارضة نظام الحمدين، فهذه الضحية انتقدت فقط منظر الدوحة، فما هو الحال مع من يفكِّر بالحديث عن تنظيم الحمدين، فهم يُنادون بالحرية وهم أبعد ما يكونون عنها.