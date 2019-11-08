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رئيس البرلمان يلتقى الجراح المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع الجراح المصرى العالمى الدكتور ‏مجدى يعقوب.

جاء اللقاء فى إطار حرص الدكتور عبدالعال على لقاء النماذج الوطنية من ‏المصريين البارزين، ممن أثروا فى العالم فى مختلف مناحى الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة ‏يشهد لها الجميع.‏

وخلال اللقاء، أطلع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، الدكتور على عبدالعال ‏على أخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية فى خدمة المصريين وغيرهم، والتى تحقق خيراً وفيراً ‏للبشرية كلها.‏

جدير بالذكر أن لقاء الدكتور عبدالعال مع الدكتور مجدى يعقوب يأتى بعد أيام قليلة من موافقة ‏مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث ‏العلمى والابتكار والعلوم فى مصر.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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