شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يلتقى الجراح المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع الجراح المصرى العالمى الدكتور ‏مجدى يعقوب.

جاء اللقاء فى إطار حرص الدكتور عبدالعال على لقاء النماذج الوطنية من ‏المصريين البارزين، ممن أثروا فى العالم فى مختلف مناحى الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة ‏يشهد لها الجميع.‏

وخلال اللقاء، أطلع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، الدكتور على عبدالعال ‏على أخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية فى خدمة المصريين وغيرهم، والتى تحقق خيراً وفيراً ‏للبشرية كلها.‏

جدير بالذكر أن لقاء الدكتور عبدالعال مع الدكتور مجدى يعقوب يأتى بعد أيام قليلة من موافقة ‏مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث ‏العلمى والابتكار والعلوم فى مصر.‏

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