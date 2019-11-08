بهيروين وسلاح خرطوش.. ضبط عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وأسفرت جهود الحملة خلال استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 90 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، فرد خرطوش"، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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