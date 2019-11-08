محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي بمركز وادي النطرون، محافظة البحيرة.
وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 118 اتجاه القاهرة.
أسفر الحادث عن وفاة "ج.ج" 59 سنة، وإصابة زوجته بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابة لمستشفى وادي النطرون، وأودعت الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة زوجته في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.