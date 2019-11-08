مصرع شخص وإصابة زوجته في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي بمركز وادي النطرون، محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 118 اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن وفاة "ج.ج" 59 سنة، وإصابة زوجته بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابة لمستشفى وادي النطرون، وأودعت الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم.

