ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بحيازة "17 طربة حشيش" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
ألقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 3 عاطلين بمنطقة المنتزه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحيازتهم 17 طربة من جوهر الحشيش المخدر.
وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ضبط 3 عاطلين، مقيمين بمحافظة البحيرة، حال تواجدهم بالطريق الدولي بدائرة القسم.
وعثر بحيازة المتهمين على 17 طربة لمخدر الحشيش تزن 2 كيلو و125 جرام، قبل ترويجهم على العملاء، ومبلغ مالي قدره 22 ألف جنيه.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.
تحرر المحضر اللازم في قسم شرطة ثالث المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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