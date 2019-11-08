اعترافات قاتل زوجته في الحوامدية: "شوفتها بملابس النوم عند طليقها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أدلى المتهم بقتل زوجها عرفيا باعترافات تفصيلية حول جريمته التي تعود إلى مطلع شهر أكتوبر الماضي بعدما نجح ضباط فرقة جنوب الجيزة في فك طلاسمها الأسبوع الجاري.

8 أشهر من المشكلات وشهران من الاختفاء كتبت نهاية علاقة عامل وزوجته عرفيا، عمد إلى مراقبتها وتتبع خطواتها بعدما تملك الشك منه، رمق دلوفها إلى منزل طليقها الأول بحي بولاق الدكرور، صعد درجات السلم بسرعة، طرق على الباب لتقع عيناه عليها مرتدية "قميص نوم" ليقرر الانتقام.

وقال "ناصر" 35 سنة، إنه اتصل بزوجته "منال" 44 سنة، وطالبها بمقابلته بمنطقة كوبري البدرشين لإنهاء خلافاتهما، وتناولا وجبة كشري من مطعم اعتادا التردد عليه، ثم اشترى لها "عبوة نسكافيه" وتوجها إلى عشة بقطعة أرض خارج النطاق السكني لمركز الحوامدية.

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أضاف المتهم أنه أعد كوبا من النسكافيه لزوجته، وتبادلا طرف الحديث، وراح يغازلها بكلام معسول حتى استرخت دون الخلود إلى النوم، فتوجه إلى تروسيكل قيادته، وأحضر سكينا فباغتها بطعنة نافذة في البطن، لافتا إلى أنها حاولت الهرب لكنه شل حركتها وطرحها أرضا لينهال عليها بالطعنات ما بين الظهر والصدر والرقبة والفخذ.

أشار المتهم إلى أنه بدل ملابسه، ووضع الجثة داخل جوال وتخلص منها برشاح -حيث مكان العثور عليها- واصطحبته القوات لإجراء المعاينة التمثيلية لجريمته تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع الجنوب.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق ليسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخرا، والتي استغرق رجال المباحث نحو شهر كامل من البحث والتحري لكشف ملابساتها برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث.