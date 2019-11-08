تجهيز 61 صوبة زراعية في الوادي الجديد لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن مدير عام الإدارة الزراعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس بخيت عبد السلام ذخيرة، اليوم الجمعة، عن زراعة 61 صوبة زراعية لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة في مدينة بلاط والقرى التوابع.

وأكد "بخيت"، أن مساحة الصوبة الزراعية الواحدة تصل إلى 240 مترًا مربعًا، ويجري زراعة الخضر داخلها بهدف توفيرها بأسعار مخفضة، والحد من الاعتماد على المحافظات المجاورة، إضافة الي كونها توفر فرص عمل للشباب.

وأضاف، أن توزيع الصوب الزراعية بواقع 17 صوبة في مدينة بلاط، و4 في قرية ذخيرة، 13 بقرية مرزوق، وصوبة واحدة بقرية عين عيش، و18 بقرية البشندي، وصوبة بقرية تنيدة، و3 بقرية أولاد عبد الله، و8 تابعة لمؤسسة آفاق للتنمية بمدينة بلاط.

