من الإسكندرية للبحيرة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 17 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية القبض على أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات. كانت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة البحيرة، حال تواجدهم بالطريق الدولي بدائرة القسم، وبحوزتهم 17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,125 كيلو جرام – مبلغ مالي قدره 22 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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