أردوغان: سننقل أفراد عائلة البغدادي الموقوفين لمراكز ترحيل بانتظار قرارات وزارة العدل

وكالات- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيجري نقل أفراد عائلة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والذين تمكنت تركيا من توقيفهم خلال الأيام الماضية، لمراكز ترحيل بانتظار قرارات وزارة العدل بحقهم. وأكد أردوغان أن من بين الموقوفين أحد أبناء البغدادي. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عنه القول :"ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي، نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا". وأوضح :"نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، وسيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل". ولفت إلى أن "عدد عناصر داعش الذين حُظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفًا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 منهم في السجون".

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