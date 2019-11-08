حذاء نابليون بونابرت للبيع بـ80 ألف يورو

سيعرض زوج من الأحذية انتعله نابليون بونابرت خلال وجوده في المنفى في جزيرة سانت هيلينا، في مزاد باريسي في وقت لاحق هذا الشهر.
قالت دار "بينوش وجيكيو" للمزادات إن زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40 (7 تقريبًا في المقاييس البريطانية) أعطى للنحاتكارلو ماروتشيتي فيما كان يعمل على تمثال فروسية لبونابرت من جانب الجنرال هنري غاتيان برتران الذي لحق القائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو عام 1815.
من المتوقع أن يباع زوج الأحذية بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 ألفًا في دار "دروو" 29 نوفمبر الجاري.
كان نابليون يملك مجموعة كبيرة من الأحذية التي اشتراها من مصنّع الأحذية الشهير "جاك" في مونمارتر في باريس.
ووهب ابن النحات ماروتشيتي زوج الأحذية للسياسي الفرنسي بول لو وقد احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.
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