تعيين الدكتور علي العيسائي سفير سلطنة عُمان في مصر عضوًا بمجلس الدولة

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسومًا سلطانيًا بتعيين أعضاء مجلس الدولة في فترته الجديدة. يستهل المجلس فترته السابعة (2019- 2023) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول يوم الخميس 14 نوفمبر. جلساته لدور انعقاده السنوي الأول يوم الخميس 14 نوفمبر. يعد مجلس الدولة إلى جانب مجلس الشورى، أحد جناحي مجلس عُمان، حيث تأخذ السلطنة بنظام المجلسين. جناحي مجلس عُمان، حيث تأخذ السلطنة بنظام المجلسين. تضمن مرسوم أعضاء مجلس الدولة، تعيين السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عضوًا بالمجلس.

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