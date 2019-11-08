الكونجرس يستدعي كبير موظفي البيت الأبيض تمهيدًا لمساءلة ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن استدعاء لجان مجلس النواب الأمريكي، لميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض؛ للإدلاء بشهادته في سلوك الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمساءلته.

وذكر موقع بوليتيكو وصحيفة "واشنطن بوست"، باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته أيضا.

ومن جانبه، "بولتون"، أمس الخميس، عن رفضه الحضور لمقابلة محققين يباشرون تحقيقًا قد يفضي إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال تشارلز كوبر، محامي بولتون، إن موكله لم يتلق أمر استدعاء.

Advertisements

ونقلت الوكالة، عن مسؤول في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قوله إن اللجنة ليس لديها مصلحة في الانخراط في معركة قضائية مطولة بشأن أمر استدعاء بولتون.

ويركز التحقيق الذي يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب، على محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.

وكان بايدن الابن عضوا بمجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية للطاقة، التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.

ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترامب، بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.