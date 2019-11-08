كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالات أنباء: إسقاط طائرة مسيرة في ميناء ماهشر جنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وكالة أنباء إقليم خوزستان، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في ميناء ماهشر جنوب غرب إيران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب غرب البلاد.
ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان، بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم الجمعة.
وأكدت وكالة أنباء "إيلنا" شبه الرسمية، عن سماع أصوات انفجارات قوية في سماء مدينة بندر إمام على الساعة 2:10 بالتوقيت المحلي، مضيفة أنها حاولت تحري أسبابها من بعض المسؤولين لكنها لم تتلق أي رد.
مقاطعة ماهشهر
هي إحدى مقاطعات إيران وتقع في محافظة خوزستان، وتعد مدينة ميناء ماهشهر، هي عاصمة هذه المقاطعة، حسب إحصاءات المركز الرسمي للإحصاءات الإيرانية في 2006 كان يسكن مقاطعة ماهشهر 247,804 شخص وكان عدد المساكن 53,347 مسكن.
وتنقسم هذه المقاطعة لثلاثة بلدات: البلدة المركزية وبلدة شمران وبلدة ميناء الإمام الخميني، للمقاطعة ثلاثة مدن مدينة وهي ميناء ماهشهر وشمران وميناء الإمام الخميني.