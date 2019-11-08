موسكو تنتقد شروط واشنطن حول معاهدة ستارت الجديدة.. و"لافروف": تصرف استفزازي

أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، عن انتقاده لتصرف الولايات المتحدة واشتراطها انضمام الصين إلى الحوار مع روسيا بشأن معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، واصفا إياه بأنه تصرف استفزازي.

وقال لافروف، في مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي، إن "طرح انضمام الصين دائمًا إلى العملية كشرط مسبق يبدو استفزازًا علنيًا، نظرا إلى أن بكين أعربت مرارًا عن موقفها حيال هذا الأمر".

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، هو السبيل الوحيد للحد من الصواريخ النووية.

وقال "ريابكوف"، في مؤتمر مخصص لمنع انتشار الأسلحة النووية: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع فيما يتعلق بمعاهدة ستارت، والتي تنتهي في فبراير 2021، هذه هي آخر الصكوك الثنائية في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدولنا في ظل الظروف الحالية.

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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن تمديد ستارت ربما يكون الخطوة الوحيدة المعقولة، التي من شأنها أن تسمح للحيلولة دون التدهور النهائي للوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي، لتجنب انهيار الرقابة والآليات المقيدة في مجال الصواريخ النووية، للحصول على الوقت لدراسة وتطوير مناهج، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات العسكرية الجديدة، للتفكير في طرق السيطرة عليها".

وتابع: "في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط على الترويج لهذا الموضوع، لكنها تفعل ذلك دلائل، تتجنب مناقشتها الموضوعية، بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل واشنطن مخاوفنا بشأن وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب المعاهدة وترفض شرح خططها فيما يتعلق بالتمديد".

وتعد معاهدة نيو ستارت الموقعة عام 2010 هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية، التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها.

وعلى الرغم من انتهاء صلاحيتها عام 2021، فإن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن خطط لتمديد الاتفاقية.

وبدلاً من ذلك، أعربت عن استعدادها لإشراك الصين في الحوار من أجل توقيع اتفاق ثلاثي جديد، الأمر الذي رفضته بكين.