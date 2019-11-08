كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن الفدرالي الروسي: ضبط خلية في داغستان علي صلة بـ"داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، من ضبط أفراد خلية تمويل تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جمعوا في جمهورية داغستان الروسية ما لا يقل عن 10 ملايين روبل للمسلحين في سوريا.

وأكد جهاز الأمن الروسي، أنه بناء على تعليمات مندوبي "داعش"، عكف أفراد الخلية على خلق منظومة مالية لرفد أنشطة منظمة إرهابية دولية، وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل".

وتم اعتقال اثنين من أفراد هذه الجماعة الإجرامية قاما بتحويل الأموال إلى المسلحين في سوريا عبر أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية، وأثناء التفتيش صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال ودفع وشيكات، وغير ذلك من أدلة تدينهم.

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وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق عن إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم "داعش" في سوريا تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها للأعمال الخيرية.

وتعد جمهورية داغستان، هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا الواقعة في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز على طول ساحل بحر قزوين، ويحدها في الجنوب وجنوب الغرب الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان أذربيجان وجورجيا، وتحدها غربًا وشمالًا أقاليم روسيا الاتحادية وهي جمهورية الشيشان وإقليم ستافروبول وجمهورية كالميكيا.