بعد غياب دام 7 أشهر.. الحافيظي يعود إلى الرجاء والفريق يشكر

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم أن لاعبه عبد الإله الحافيظي سيعود، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن، قادما إليه من الديار القطرية، بعدما أنهى فترة العلاج والتأهيل الطبي، الذي خضع له بعد الإصابة، التي تعرض لها في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وأكد الفريق الأخضر أن الحافيظي، الذي سينخرط في التداريب الجماعية للنادي، سيكون مرفوقا في رحلة عودته من قطر بالبروفسور محمد العرصي، عضو المكتب المديري، ورئيس اللجنة الطبية للنسور الخضر.

وقدم الرجاء عبارات الشكر والتقدير للطاقم الطبي، الذي ساهم في نجاح العملية الجراحية، وبرنامج التأهيل للحافيظي، وفي مقدمتهم رئيس مؤسسة “أسباير زون” عبد العزيز نعمة، والرئيس التنفيذي لمستشفى “سبيتار”، محمد خليفة السويدي، بالإضافة إلى الطبيب الجراح بيتر دوخ.

وكان نجم الفريق البيضاوي قد تعرض للإصابة في آخر أنفاس نهائي السوبر، الذي جمع الرجاء بالترجي التونسي، متم مارس الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تدخل قوي من أحد لاعبي ممثل تونس، علما أن المباراة انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ليتوج بلقبه الثاني في المسابقة.