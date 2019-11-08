“إلغاء الملاحقات بحق “لافارج” بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانیة

ألغى القضاء الفرنسي، أمس الخمیس، الاتهام “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانیة” الموجه إلى مجموعة «لافارج» الفرنسیة لصناعة الإسمنت التي اندمجت مع السویسریة “هولسیم”، والمتهمة بتمویل مجموعات إرهابیة في سوریا لكن غرفة التحقیق في محكمة استئناف باریس أبقت على تهم «تمویل الإرهاب» و”انتهاك حظر” و”تعریض (حیاة عاملین سابقین في مصنعها في الجلابیة) للخطر”.

وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 أكتوبر قراره حول صلاحیة الملاحقات ضد مجموعة “لافارج” الفرنسیة للاسمنت التي اعترضت علیها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها “بتمویل الإرهاب” و”بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانیة” في سوریا وفتح التحقیق القضائي في یونیو 2017 أي بعد عام على نشر صحیفة لوموند معلومات.

وفي نهایة یونیو 2016 لجأت وزارة المالیة ثم المنظمة غیر الحكومیة «شیربا» والمركز الأوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق الإنسان إلى القضاء وفي هذه القضیة الخارجة عن المألوف، یشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” التي تمتلك مصنع “لافارج سیمنت سیریا” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا نحو 13 ملیون یورو لجماعات جهادیة بینها تنظیم الدولة الإسلامیة، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوریا التي كانت تغرق في الحرب.