اطلع الفنان محمد رمضان جمهوره على تفاصيل رحلته للمغرب للمشاركة في مباراة استعراضية إلى جانب نجوم عالميين بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.
ونشر محمد رمضان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو، يوثق للحظات استقباله في مدينة مراكش، واللحظات المميزة، التي قضاها، ثم انتقاله إلى مدينة العيون، ومشاركته في المباراة الاستعراضية.
وعلق رمضان على الفيديو، وقال:” شكرا جلالة الملك محمد السادس على دعوتنا الغالية لمشاركة الشعب المغربي الحبيب هذا العيد المسيرة الخضراء اللهم ديم الحب والود بين شعوبنا جميعا”.
وارتدى محمد رمضان في المباراة، التي لعب فيها إلى جانب فريق نجوم إفريقيا في مواجهة نجوم العالم، قميص المنتخب المغربي، وعليه رقم واحد، في إشارة إلى اللقب، الذي يفتخر به “نامبر وان”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر ملخص مشاركته في احتفالات المسيرة الخضراء.. كرة قدم ورقص وأجواء مميزة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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