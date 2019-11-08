إصابة رجل وابنه في جريمة إطلاق نار بجت المثلث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفرت جريمة إطلاق نار عن إصابة شخص ونجله من قلنسوة، خلال تواجدهما في محطة وقود بقرية جت المثلث، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء حول إطلاق نار في محطة وقود في جت، ما أسفر عن إصابة رجل (57 عامًا) بجراح متوسطة وإصابة شاب (23 عامًا) بجراح طفيفة، تم نقلهما على إثرها إلى مستشفى ‘هيلل يافة’ لتلقي العلاج الطبي اللازم".

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.