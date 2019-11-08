مصرع شخص في حادث دهس قرب عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص يبلغ من العمر 40 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس بالقرب من مدينة عكا، اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للدهس تحت عجلات شاحنة بعدما توقف على هامش شارع رقم 22 إثر خلل تقني في سيارته.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المصاب غير أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأقر وفاته في المكان. وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

وفي سياق متصل، يُستدل من إحصائيات ومعطيات أعدتها جمعية "ضوء أخضر" (أور ياروك) أن حوادث الطرق في البلاد أسفرت عن مصرع 289 شخصا منذ مطلع العام الحالي 2019 ولغاية اليوم، فيما لقي 266 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد العام الماضي 2018.