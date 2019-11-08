إيران تسقط طائرة مسيرة في مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "منظومة مرصاد الدفاعية الصاروخية الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة في ميناء ماهشهر جنوبي إيران، صباح اليوم الجمعة". ونقلت قناة العالم الإيرانية عن شهود عيان من أهالي ميناء الإمام الخميني قولهم إنهم سمعوا صوت اطلاق الصاروخ من ميناء الإمام، فجر اليوم.

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