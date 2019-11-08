نووي إيران وكابوس أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: رئيس تشيلي يرد على الاحتجاجات بتدابير لحماية الشرطة، وخليفة بن زايد "قائد التمكين".. محطات فارقة في تاريخ الإمارات، وافتتاح المقر الرسمي لمجموعة الأمن البحري الدولي بالبحرين، والسودان يجمد حسابات قيادات إخوانية بينهم شقيق البشير، وصحيفة فرنسية تكشف عن وسائل تجنيد الإرهابيين في مالي، وواشنطن ترصد 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن قياديين اثنين بالقاعدة، والمجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي.. 48 عاماً من العطاء.

كما تقرأون: الكونجرس الأمريكي يدعو لمحاسبة قتلة المحتجين في العراق، والبنتاجون: الولايات المتحدة لا تسرق النفط السوري، ونتنياهو: لن نسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية تحت أي ظرف، واستدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للشهادة في تحقيق عزل ترامب، و"العدل" السودانية تبعد 27 مستشارا إخوانيا من مناصبهم، والجيش الليبي يعلن السيطرة على "مشروع الهضبة" بطرابلس، ومسؤول أمريكي: تركيا نفذت حملة "تطهير عرقي" شمالي سوريا، والطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليوارنيوم في محطة "فوردو".

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وفي الاقتصاد تطالعون: كابوس الاقتصاد يلاحق الأتراك.. وأردوغان يرهب المنتقدين بقانون جديد، أبل تطرح سندات خضراء في أوروبا بقيمة ملياري يورو، وفرنسا تسعى لجمع 1.88 مليار دولار من خصخصة شركة اليانصيب، والجمعة السوداء.. موسم انتعاش مبيعات الأسلحة في أمريكا، والذهب يفقد 26 دولارا ويسجل أدنى مستوى في 3 أشهر، والنفط فوق 62 دولارا تفاؤلا بقرب انتهاء النزاع التجاري، ومسؤول أمريكي يكشف مفاجأة بشأن الرسوم الجمركية على الصين.

ورياضيا تقرأون: كيف تسبب نيمار في ضياع صفقة رودريجو على برشلونة؟.

وفي الفن: مؤلف مسلسل "ممالك النار": تاريخ العثمانيين مليء بالمجازر.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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