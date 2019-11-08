الأمن الروسي يعتقل خلية لتمويل "داعش" بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف جهاز الأمن الاتحادي الروسي أفراد خلية تمويل تابعة لتنظيم "داعش"، جمعوا في جمهورية داغستان الروسية ما لا يقل عن 10 ملايين روبل (نحو 157 ألف دولار) للإرهابيين في سوريا.



وقال جهاز الأمن - في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" الجمعة: "بناء على تعليمات من قيادات داعش، عكف أفراد الخلية على خلق منظومة مالية لرفد أنشطة منظمة إرهابية دولية، وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل".

وتم اعتقال اثنين من أفراد الخلية الإرهابية قاما بتحويل الأموال إلى عناصر "داعش" في سوريا عبر أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.. وأثناء التفتيش صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال ودفع وشيكات، وغير ذلك من أدلة تدينهم".

كان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أعلن في وقت سابق عن إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم "داعش" في سوريا تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها للأعمال الخيرية.