السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم وتعتذر للمسافرين

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة . وقالت الهيئة إن سبب التأخيرات، ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. التأخيرات المتوقعة : أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى: Advertisements - القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، منوهة إلى أن التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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