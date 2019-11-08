التعليم تنفي شائعة غلق صفحات المدارس على الفيسبوك

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إلزام المدارس بغلق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأكد انها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم، والتى أكدت أن كل صفحات المدارس على موقع فيسبوك مازالت مفتوحة ونشطة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب .
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