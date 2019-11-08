دعوات لتظاهرات مسائية وإضاءة الشموع تكريما لطالب توفي خلال الاحتجاجات في هونغ كونغ

دعت منتديات عديدة تنسق حركة الاحتجاج في ​هونغ كونغ​ إلى ​تظاهرات​ مسائية وإضاءة الشموع، تكريما لطالب بالغ من العمر 22 عاما، توفي إثر سقوطه من طابق لموقف للسيارات أثناء تفريق ​قوات الأمن​ لإحدى ​التظاهرات​.

وينتظر أن يخرج المتظاهرون الليلة بكثافة إلى شوارع هونغ كونغ تلبية لدعوات المطالبين بالديمقراطية في المدينة.

وكان أليكس تشاو قد نُقل إلى المستشفى صباح الإثنين بعد ليلة من الاشتباكات بين ​الشرطة​ والمتظاهرين في منطقة تسونغ كوان أو، شرق هونغ كونغ. وتم العثور عليه في بركة دماء في موقف السيارات الذي كانت الشرطة قد أطلقت بالقرب منه ​الغاز​ المسيل للدموع، ردا على متظاهرين أقدموا على إلقاء أشياء من داخل المبنى المتعدد الطبقات.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ حزيران أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها للصين من البريطانيين عام 1997. وانطلق التحرك احتجاجا على محاولة ​الحكومة​ تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى ​الصين​.

وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.

