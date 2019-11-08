السيستاني يحذر من استغلال الاحتجاجات من جانب قوى داخلية وخارجية للإضرار بالعراق

أكّد المرجع الديني الأعلى للشيعة في ​العراق​ ​علي السيستاني​ أن "أمام القوى السياسية العراقية فرصة فريدة لتلبية مطالب المحتجين وفق جدول زمني"، محملًا "​القوات​ الأمنية العراقية مسؤولية استخدام ​العنف​ ضد المتظاهرين السلميين". كما حذر السيستاني من "استغلال الاحتجاجات من جانب قوى داخلية وخارجية للإضرار بالعراق".

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