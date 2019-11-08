موظفو شركة الفا في الدكوانة يعتصمون لليوم الثاني على التوالي

ينفذ موظفو ​شركة الفا​ لليوم الثاني على التوالي اعتصاما أمام الشركة في ​الدكوانة​، واكدوا "انهم لن يعودوا الى العمل قبل أن يوقع وزير الإتصالات على العقد الجماعي وعدم المس بحقوقهم ومكتسباتهم"، مشيرين الى "ان اقتطاع %30 من مدخولهم السنوي سيؤدي الى نتائج كارثية على حياتهم المعيشية"، ولافتين الى "انهم اساس ​قطاع الإتصالات​ ويتمتعون بالكفاءة والخبرة والشهادات".

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