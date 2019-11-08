عطالله: استقالة الحريري المفاجئة هي السبب في تأخير التأليف

أوضح وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​ ان "لقاء ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ ​الحريري​ هو استكمال للاتصالات ووزير الخارجية في حكومة تصيرف الأعمال جبرام باسيل أبلغ رئيس ​الحكومة​ في وقت سابق أنه لا يريد أن يكون في الحكومة ​الجديدة​".

ورأى في حديث تلفزيوني ان "​استقالة الحريري​ المفاجئة هي السبب في تأخير التأليف والوقت الذي يُعطى للدعوة الى الاستشارات هو لضمان الاسراع في ​تشكيل الحكومة​". وأوضح ان "اليوم هناك وضع استثنائي في البلد وأي خطأ في تأليف الحكومة سيعطي نتائجا هائلة على ​الوضع الاقتصادي​ لا يمكننا الخروج منه".

وشدد على ان"الاساس هو في دقة تأليف الحكومة، ولا يمكننا الاستعجال لذلك الرئيس عون يأخذ وقته في هذا الموضوع".

وقال: "يجب التخلص من ال​سياسة​ القديمة لأنها أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، وكل من شارك في الحكومات التي توالت منذ التسعين لا يحق له أن يركب موجة الحراك ويجب أن يكون الجميع تحت سقف ​القضاء​".

من جهة أخرى، اعتبر ان "​الانتخابات​ ليست سهلة والحل لما نمر به ليس بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة". وقال: "امكانية اجراء الانتخابات صعب والظرف اليوم هو لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي قبل التفكير بأي أمر آخر".