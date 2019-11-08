عطالله: استقالة الحريري المفاجئة هي السبب في تأخير التأليف

أوضح وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله ان "لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الحريري هو استكمال للاتصالات ووزير الخارجية في حكومة تصيرف الأعمال جبرام باسيل أبلغ رئيس الحكومة في وقت سابق أنه لا يريد أن يكون في الحكومة الجديدة".
ورأى في حديث تلفزيوني ان "استقالة الحريري المفاجئة هي السبب في تأخير التأليف والوقت الذي يُعطى للدعوة الى الاستشارات هو لضمان الاسراع في تشكيل الحكومة". وأوضح ان "اليوم هناك وضع استثنائي في البلد وأي خطأ في تأليف الحكومة سيعطي نتائجا هائلة على الوضع الاقتصادي لا يمكننا الخروج منه".
وشدد على ان"الاساس هو في دقة تأليف الحكومة، ولا يمكننا الاستعجال لذلك الرئيس عون يأخذ وقته في هذا الموضوع".
وقال: "يجب التخلص من السياسة القديمة لأنها أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، وكل من شارك في الحكومات التي توالت منذ التسعين لا يحق له أن يركب موجة الحراك ويجب أن يكون الجميع تحت سقف القضاء".
من جهة أخرى، اعتبر ان "الانتخابات ليست سهلة والحل لما نمر به ليس بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة". وقال: "امكانية اجراء الانتخابات صعب والظرف اليوم هو لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي قبل التفكير بأي أمر آخر".
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