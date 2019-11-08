أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إنتفاضة الطلاب! ظهروا على الشاشات، صرخة ألم، قد تظنهم ​الدولة​ منغمسين فقط ب​الكتب​ والمراهقة، لكن هؤلاء تربّوا في بيوت ويعيشون مع أهل، صوْتهم ومعاناتهم هو صوت ومعاناة أهلهم، هؤلاء يدركون أنّ اليتيم ليس من فقَدَ أهله، بل يتيمُ الدولة هو اليتيم، وفي هكذا دولة، كلهم وُلِدوا أيتاماً".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: يتيم الدولة هو اليتيم وفي هذه الدولة كل الطلاب ولدوا أيتامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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