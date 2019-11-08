الحسيني: من بلغ سن الرشد القانوني أصبح عليه واجبات ولديه حقوق أهمها حق الاقتراع

أشار النائب ​مصطفى الحسيني​ في بيان الى أنه "عندما يصنع طلاب ​لبنان​ بحناجرهم تاريخ الوطن، ويطالبون بأبسط حقوقهم، هؤلاء الذين يسمع صوتهم اليوم في الساحات، تجدر مشاركتهم في اختيار ممثليهم في ​السلطة​ من باب تخفيض سن الإقتراع إلى الثامنة عشر، وهو ما طالبنا به مرارا"، معتبرا أن من بلغ سن الرشد القانوني وأصبح عليه واجبات تجاه دولته، لديه حقوق أيضا وأهمها حق الإقتراع الذي غاب عن الكثيرين".



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