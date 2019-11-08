النشرة: مسيرة طالبية جابت شوارع مدينة حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن حشدا من ​الطلاب​ في مدارس حاصبيا ومنطقتها الرسمية والخاصة، نظموا مسيرة راجلة شارك فيها حوالي 400 طالب وطالبة انطلقوا من باحة السراي الشهابية في حاصبيا وجابوا في شوارعها رافعين الاعلام اللبنانية وحاملي ​اللافتات​ مرددين الهتافات التي تؤكد على المضي في تحركهم حتى تنفيذ مطالبهم كافة، مشددين على ضرورة محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة ​الدولة​.

وكان المتظاهرون يتوقفون أمام الدوائر والمؤسسات الحكومية و​البلدية​ لبعض الوقت قبل أن يتابعوا سيرهم دون الطلب من هذه المؤسسات الاقفال باعتبار أن حركتهم طلابية سلمية وقد واكب المسيرة عناصر من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ وباقي ​الأجهزة الأمنية​ الأخرى.