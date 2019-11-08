النشرة: مسيرة طالبية جابت شوارع مدينة حاصبيا

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن حشدا من الطلاب في مدارس حاصبيا ومنطقتها الرسمية والخاصة، نظموا مسيرة راجلة شارك فيها حوالي 400 طالب وطالبة انطلقوا من باحة السراي الشهابية في حاصبيا وجابوا في شوارعها رافعين الاعلام اللبنانية وحاملي اللافتات مرددين الهتافات التي تؤكد على المضي في تحركهم حتى تنفيذ مطالبهم كافة، مشددين على ضرورة محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وكان المتظاهرون يتوقفون أمام الدوائر والمؤسسات الحكومية والبلدية لبعض الوقت قبل أن يتابعوا سيرهم دون الطلب من هذه المؤسسات الاقفال باعتبار أن حركتهم طلابية سلمية وقد واكب المسيرة عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى.
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