طلبت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، من "المواطنين ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات نظراً لما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة يفوق معدلاتها الموسمية بشكل ملفت وإرتفاع خطر اندلاع الحرائق".
وذكّرت المديرية العامة "المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن أي طارئ إضافة إلى أمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb مع الإشارة إلى أن عناصر الدفاع المدني قد وضعوا في حالة استنفار لتلبية نداءات المواطنين فور ورودها".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحذر من اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.