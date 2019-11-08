الدفاع المدني يحذر من اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

طلبت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، في بيان، من "المواطنين ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر ​حرائق الغابات​ نظراً لما تشهده البلاد من ارتفاع في ​درجات الحرارة​ يفوق معدلاتها الموسمية بشكل ملفت وإرتفاع خطر اندلاع ​الحرائق​".

وذكّرت المديرية العامة "المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن أي طارئ إضافة إلى أمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb مع الإشارة إلى أن عناصر ​الدفاع المدني​ قد وضعوا في حالة استنفار لتلبية نداءات المواطنين فور ورودها".

