الجيش العراقي: العثور على عبوة ناسفة في وسط بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء عبدالكريم خلف، اليوم الجمعة، العثور على عبوة ناسفة في وسط العاصمة بغداد.
وقال خلف ـ في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية ـ إن قوة من مكافحة المتفجرات تحاول حاليا تفكيك العبوة التي تم العثور عليها أسفل جسرالسنك الواقع في وسط العاصمة بغداد، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
يأتي هذا التصريح في الوقت أعلنت فيه السلطات العراقية عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مظاهرة حاشدة اليوم (الجمعة) في ساحة التحرير الواقعة في وسط مركز العاصمة بغداد.
يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجية تطالب بالقضاء على الفساد، وتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، إلا أن المطالب اتسعت لتشمل إقالة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ لحين إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 ألف جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية في البلاد.
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