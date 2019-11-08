بعد وفاة طالب في هونج كونج المحتجون يدعون إلى تجمعات مسائية

دعا المتظاهرون المطالبون بالديموقراطية في هونج كونج، اليوم الجمعة، إلى تجمعات مسائية تأبينية في جميع أنحاء المنطقة بعد إعلان وفاة طالب كان قد سقط من طابق لموقف للسيارات خلال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

ودعت منتديات عديدة تنسق حركة الاحتجاج ولا قائد فعليا لها، على الإنترنت السكان إلى جلب شموع والمشاركة في تجمعات مسائية تكريما للطالب البالغ من العمر 22 عاما.

وكان مستشفى الملكة إليزابيث أكد

قبيل ذلك وفاة أليكس تشاو الطالب في علوم الكمبيوتر في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، عند الساعة 08,09 (00,09 ت غ) من الجمعة.

وكان تشاو نُقل إلى المستشفى صباح الاثنين بعد ليلة من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة تسونغ كوان او، شرق هونج كونج.

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وتمّ العثور عليه في بركة دماء في موقف

السيّارات الذي كانت الشرطة أطلقت بالقرب منه الغاز المسيل للدموع ردّا على متظاهرين أقدموا على إلقاء أشياء من داخل المبنى المتعدد الطبقات.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها للصين من البريطانيين عام 1997. وانطلق التحرك احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونج كونج وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.