موسكو: تمديد معاهدة "ستارت ـ 3" السبيل الوحيد للحد من الصواريخ النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت ـ 3) هو السبيل الوحيد للحد من الصواريخ النووية.

وأضاف ريابكوف- في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نحن قلقون للغاية بشأن معاهدة (ستارت ـ 3)، التي ينتهي العمل بها في فبراير 2021"، مشيرا إلى أن هذه المعاهدة هي آخر الاتفاقيات الثنائية

مع الولايات المتحدة في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.وأشار إلى أن تمديد هذه المعاهدة في ظل الظروف الحالية الخطوة الوحيدة المعقولة، التي من شأنها منع التدهور النهائي للوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي.وتابع: إن "واشنطن تتجاهل مخاوفنا بشأن وفاء الجانب الأمريكي بالتزاماته بموجب هذه المعاهدة وترفض توضيح موقفها من تمديدها"، مؤكدا أن مستقبل نظام الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية أصبح غير واضح.يُذكر أن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت ـ 3) وقعت في عام 2010، وتعد المعاهدة الوحيدة الباقية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة في الوقت الراهن، وينتهي العمل بهذه المعاهدة في فبراير 2021، ولم تعلن واشنطن حتى الآن ما إذا كانت تعتزم تمديدها أم لا.