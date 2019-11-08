"البيت الأبيض" يعارض إلغاء رسوم تجارية مع الصين

قالت مصار مطلعة، إن موافقة الولايات المتحدة والصين على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين تواجه معارضة شديدة داخل البيت الأبيض ومن مستشارين من الخارج.

وأضافت المصادر أن فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءاً من اتفاق اكتوبر الأصلي بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وفي وقت سابق، قال مسؤولون صينيون إن الجانبين اتفقا على تخفيضات للرسوم الجمركية. وأكد مسؤول أميركي ذلك في وقت لاحق.

وقالت المصادر إنه يوجد انقسام داخل إدارة ترامب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات.